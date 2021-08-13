Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления МЖД изменится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание электричек и аэроэкспрессов Киевского направления МЖД изменится с 16 августа из-за работ по развитию инфраструктуры для будущего МЦД-4. Об этом рассказали в пресс-службе столичной магистрали.
"Так, с 16 по 19 августа, с 22:40 до 6:00, на участке Москва-Сортировочная-Киевская – Очаково и станции Москва-Сортировочная-Киевская будет проведен комплекс работ по выправке 1 километра пути", – говорится в сообщении.
Также под действующими путями 18–19 августа, с 21:30 до 10:00 будут проводиться работы на станции Лесной Городок, где идет реконструкция. Железнодорожники приступят к строительству выхода из возводимого подземного пешеходного перехода на новую платформу.
Кроме того, на станции Лесной Городок продолжается строительство моста-конкорса со стеклянными фасадами общей протяженностью 55 метров, который соединит улицу Вокзальная и деревню Осоргино. Он будет оборудован двумя лифтами и пандусами.
"С 21 по 27 августа, с 23:30 до 05:30, на участке Лесной Городок – Аэропорт будут проводиться путевые работы по переключению второго главного пути на новую ось. Всего будет уложено около 1 километра пути", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что поезда Ярославского направления МЖД будут курсировать по измененному расписанию в августе и в первой половине сентября. Изменения связаны с проведением путевых работ.
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