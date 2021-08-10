Движение электричек на Савеловском направлении МЖД восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение электричек на участке Дмитров – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено, компенсационные автобусы на этом маршруте больше курсировать не будут. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"10–13, 16–20 августа восстановлены все электропоезда на участке Дмитров – Каналстрой, в связи с этим ранее назначенные компенсационные автобусы курсировать не будут", – говорится в сообщении.

При этом путевые работы продолжаются на участке Талдом – Вербилки. В связи с этим 10–13, 16–20, а также 23 августа отправление поезда № 6367 Савелово – Савеловский вокзал будет перенесено с 11:39 на 10:32.

Из-за перерыва в движении электричек с 10:32 до 15:31 между Савелово и Вербилками будет курсировать компенсационный автобус с отправлением в 13:20. Пассажирам для проезда в автобусе будет необходимо предъявить действительный на данном маршруте билет на поезд.

Ранее сообщалось, что поезда Ярославского направления МЖД будут курсировать по измененному расписанию в августе и в первой половине сентября. Изменения связаны с проведением путевых работ.