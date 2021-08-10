Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в воскресные дни августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в воскресные дни августа. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.
Изменения в расписании связаны с ограничениями на участке Стройка – Балашиха, где ведутся работы по строительству островной платформы, которая готова уже на 70%. В ближайшее время специалисты также установят плиты перекрытия и лестничные сходы к пешеходному мосту.
"ОАО "РЖД" продолжает работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры на Горьковском направлении МЖД. В воскресные дни – 15, 22 и 29 августа – железнодорожники уложат 1 километр нового пути на участке Стройка – Балашиха", – уточнили в пресс-службе.
У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. В связи с этим в МЖД порекомендовали заранее ознакомиться с изменениями.
Там добавили, что в августе также закроют второй главный путь на станции Нижегородская из-за строительства многоуровневой автомобильной развязки через железнодорожные пути Горьковского направления.
Ранее сообщалось, что расписание пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится в августе из-за проведения плановых путевых работ на станции Павшино и участке Люблино – Щербинка.
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