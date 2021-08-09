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Транспорт

12:08

На Курском и Рижском направлениях МЖД изменится расписание в ночное время

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится в августе из-за проведения плановых путевых работ на станции Павшино и участке Люблино – Щербинка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦППК.

"10–12, 17–19, 23–27 и 30–31 августа в ночное время с 22:10 до 04:55 будет закрыт первый путь на станции Павшино. В это время электропоезда на прилегающих участках проследуют в реверсивном режиме с увеличенными интервалами", – отметили в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, из-за ремонтных работ на участке Люблино – Щербинка 16–20 августа с 00:55 до 04:40 и 22–27 августа с 02:10 до 04:40 составы будут следовать по укороченным маршрутам от или до Дмитровской и Курского вокзала.

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте ЦППК или в специальном приложении.

Ранее сообщалось, что Федеральная пассажирская компания предоставит пассажирам скидки на поездки на верхних местах в плацкартных вагонах в августе и сентябре.

Билет можно приобрести с выгодой до 30%, однако это будет зависеть от конкретных мест. К билетам на верхние места в плацкартные вагоны с нумерацией 2–36 применяется скидка 20%, с нумерацией 38–54 – 30%. Сэкономить удастся при передвижении на поездах отправлением с 5 по 31 августа, а также с 1 по 30 сентября.

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