Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на Курско-Рижской линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение восстановлено в обычном режиме. Для ввода в график будут внесены оперативные корректировки в расписание", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД было приостановлено в связи с проблемами в работе инфраструктуры на станции "Люблино". Позднее его возобновили в сторону области по временному режиму с ограничением скорости.