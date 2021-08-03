Движение на МЦД-2 и Курском направлении МЖД возобновили по временному режиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На МЦД-2 и Курском направлении МЖД возобновили движение в сторону области по временному режиму с ограничением скорости, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

Это позволяет перевозить пассажиров, однако поезда проходят участок дольше обычного, что увеличивает время поездки.

"Работаем вместе с МЖД над восстановлением штатного режима", – подчеркнули в ЦППК.

Ранее сообщалось, что движение поездов на Курско-Рижской линии Московских центральных диаметров и Курском направлении Московской железной дороги приостановлено в связи с проблемами в работе инфраструктуры на станции "Люблино". Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями в связи с данной ситуацией.