На станции Апрелевка будущего МЦД-4 стартовал последний этап реконструкции

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На станции Апрелевка Киевского направления МЖД, которая станет частью МЦД-4, приступили к заключительному этапу реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

С момента начала работ в 2019 году строители возвели мост-конкорс между улицами Первой Майской и Августовской, в нем разместился зал ожидания и кассы. Также в составе станции появились три новые платформы с навесами.

На данный момент рабочие начали остеклять фасад пассажирского вестибюля, его украсят витражи закаленного прозрачного и затемненного стекла. В помещениях идут отделочные работы, устанавливают потолочные конструкции и инженерное оборудование.

"Помимо Апрелевки, на Киевском направлении МЖД после реконструкции в 2021 году откроются станции Толстопальцево, Матвеевское, Кокошкино, а также новые станции Аминьевская и Минская. На Горьковском направлении в рамках проекта МЦД-4 будет построена новая станция Ольгино, создан новый ТПУ "Серп и Молот", реконструирована станция Железнодорожная", – рассказал глава МЖД Михаил Глазков.

Он добавил, что сейчас в районе "Москва-Сити" идет строительство соединительной ветки, которая позволит сомкнуть Киевское и Горьковское направления в один диаметр.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий вокруг трех станций МЦД-2. Речь идет о станциях Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники.

На базе станции Серп и Молот создадут транспортно-пересадочный узел, который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4. В составе ТПУ построят крытый надземный переход с лифтами, эскалаторами и кассами.

На станции Москва-Товарная реконструируют существующий надземный переход, а на станции Калитники – подземный. Рядом со всеми тремя станциями появятся дополнительные велопарковки, места для стоянки такси, а также парковки. Рабочие приведут в порядок тротуары и создадут сеть велодорожек.

