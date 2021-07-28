На станции Апрелевка будущего МЦД-4 стартовал последний этап реконструкции

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станции Апрелевка Киевского направления МЖД, которая станет частью МЦД-4, приступили к заключительному этапу реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
С момента начала работ в 2019 году строители возвели мост-конкорс между улицами Первой Майской и Августовской, в нем разместился зал ожидания и кассы. Также в составе станции появились три новые платформы с навесами.
На данный момент рабочие начали остеклять фасад пассажирского вестибюля, его украсят витражи закаленного прозрачного и затемненного стекла. В помещениях идут отделочные работы, устанавливают потолочные конструкции и инженерное оборудование.
"Помимо Апрелевки, на Киевском направлении МЖД после реконструкции в 2021 году откроются станции Толстопальцево, Матвеевское, Кокошкино, а также новые станции Аминьевская и Минская. На Горьковском направлении в рамках проекта МЦД-4 будет построена новая станция Ольгино, создан новый ТПУ "Серп и Молот", реконструирована станция Железнодорожная", – рассказал глава МЖД Михаил Глазков.
Он добавил, что сейчас в районе "Москва-Сити" идет строительство соединительной ветки, которая позволит сомкнуть Киевское и Горьковское направления в один диаметр.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий вокруг трех станций МЦД-2. Речь идет о станциях Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники.
На базе станции Серп и Молот создадут транспортно-пересадочный узел, который объединит Люблинско-Дмитровскую и Калининско-Солнцевскую линии метро, а также МЦД-2 и МЦД-4. В составе ТПУ построят крытый надземный переход с лифтами, эскалаторами и кассами.
На станции Москва-Товарная реконструируют существующий надземный переход, а на станции Калитники – подземный. Рядом со всеми тремя станциями появятся дополнительные велопарковки, места для стоянки такси, а также парковки. Рабочие приведут в порядок тротуары и создадут сеть велодорожек.
Собянин утвердил проект развития территории ТПУ "Серп и Молот" МЦД-2
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