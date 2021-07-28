Расписание электричек на Ярославском направлении МЖД изменится с 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) будут курсировать по измененному расписанию в конце июля, в августе и в первой половине сентября. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"30–31 июля, 2–7, 9–14, 16–21, 24–25, 28–29 и 31 августа, а также 1, 4–5 и 7–8 сентября скорректирован график движения поездов Ярославского направления в связи с проведением путевых работ на Северной железной дороге. В указанные дни у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Часть электропоездов проследует по другим путям, ряд – с измененным режимом остановок", – говорится в сообщении.

Кроме того, 31 июля, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21 и 29 августа, а также 1, 5 и 8 сентября поезда № 6204 Ярославский вокзал – Сергиев Посад отправлением в 07:22 с Ярославского вокзала и № 6217 Сергиев Посад – Ярославский вокзал отправлением в 08:23 из Сергиева Посада проследуют по укороченному маршруту до Пушкина.

В ЦППК призвали пассажиров планировать поездки заранее с учетом данных изменений. Подробнее ознакомиться с ними, а также узнать действующее расписание пригородных электричек можно на станциях, остановочных пунктах, официальном сайте компании и в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что расписание некоторых поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и аэроэкспрессов изменится в выходные. Это связано с проведением работ на путях.