Участок Каланчевская – Курский вокзал будет частично закрыт в выходные июля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская будет закрыт для поездов с 12:00 до 14:00 во все выходные июля, сообщили в пресс-службе МЖД.
"Технологические "окна" необходимы для его дальнейшей реконструкции", – уточнил перевозчик, добавив, что из-за этого изменится расписание и маршруты движения составов на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2.
В это время на указанных станциях начнут строительство новых зданий для диспетчеров, которые затем будут переведены на микропроцессорную систему управления движением поездов.
Ранее сообщалось, что с 3 июля на участке Каланчевская – Курский вокзал до 18 минут увеличен интервал движения поездов. Они будут останавливаться поочередно в сторону Нахабина и Подольска.
"Москва сегодня": реконструкция участка Каланчевская – Курская МЖД выполнена на 45%
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