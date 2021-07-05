"Это наш город": реверсивное движение организовали между станциями Курская и Каланчевская

На участке железной дороги между станциями Курская и Каланчевская запустили реверсивное движение поездов. Это необходимо для реконструкции линии. Ей уже больше 100 лет и за это время она очень устарела.

В планах строителей: построить еще один новый путь и реконструировать два существующих, будут продолжены работы по расширению участка. Кроме того, станцию Каланчевская собираются превратить в современный транспортный хаб.

Новый режим будет действовать в течение года. Поезда по одному пути станут проходить поочередно – из Нахабина в сторону Подольска и наоборот.