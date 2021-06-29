Составлен топ веломаршрутов по природным территориям Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На природных территориях столицы обустроено 12 велосипедных маршрутов общей протяженностью почти 70 километров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Все желающие могут прокатиться по живописным трассам в любое удобное время. Для этого власти разработали специальные карты и описания. У каждого маршрута есть свои особенности.

Например, в Бирюлевском дендропарке на велосипеде можно проехать мимо рощи сакуры, еловой, березовой и кленовой аллей, насладиться ароматами цветущих трав и кустарников, привезенных со всего мира. Маршрут протягивается на 2,8 километра.

В природно-историческом парке "Битцевский лес" маршрут начинается от пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо-Маклая и ведет к микрорайону Чертаново Северное. Часть велотрассы покрыта спецсмесью, а некоторые участки – асфальтом. Маршрут протяженностью 3 километра проходит от Севастопольского проспекта по суходольному лугу, с южной стороны которого открывается вид на Коньковский ручей.

В "Битце" веломаршрут длиной 1 километр пролегает по территории зоны отдыха. Асфальтовые дорожки трассы проходят по лесу, где растут сосны, дубы, липа, клен и старый ельник.

Еще один веломаршрут проходит в парке "Кузьминки-Люблино". На велосипеде можно доехать из одной части парка в другую. Протяженность маршрута – 3,1 километра.

Если отправиться в фаунистический заказник "Долгие пруды", можно познакомиться с разнообразием природы и отдохнуть от городской суеты. Вход в заказник находится рядом с остановкой общественного транспорта "Парк "Долгие пруды" на улице Академика Флерова. Маршрут протягивается на 1,4 километра.

В парке "Измайлово" веломаршрут круговой. Он идет по живописным местам и пролегает через туевую аллею, декоративные пруды, реку Серебрянку, Красный пруд, экоцентр "Царская пасека", Лебедянский пруд, Просянскую плотину, березовую рощу, Липитинский и Косинский ручьи. Протяженность маршрута – 7 километров.

В природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево" веломаршрут протянулся на 3,1 километра. Он примечателен вековыми соснами и каскадами прудов на реке Чернушке.

Велотрасса на природных территориях "Тропарево" и "Теплый Стан" начинается от входа в первую зону отдыха, ведет до улицы Академика Бакулева, огибая реку Очаковку, и проходит вдоль улицы Островитянова. Дорожки покрыты песчано-гравийной смесью. Протяженность трассы – 4,2 километра.

Ранее сообщалось, что в приложении "Московский транспорт" появилась возможность аренды велосипеда. Пользователи могут приобретать абонемент на сутки, месяц или целый сезон, построить мультимодальные маршруты, посмотреть историю поездок.

