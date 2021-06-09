Движение электричек на Киевском направлении могут изменить из-за ремонтных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров
Расписание поездов на Киевском направлении МЖД может быть скорректировано в вечерний час пик из-за ремонтных работ на тяговой подстанции Внуково. Об этом ЦППК сообщила в своем аккаунте в Twitter.
"Сегодня в вечерний час пик на Киевском направлении возможны корректировки расписания – поезда будут ходить реже, чем обычно. Это связано с проведением ремонтных работ на тяговой подстанции Внуково, где вчера из-за прохождения грозового фронта частично вышло из строя оборудование", – говорится в сообщении.
В компании уточнили, что в приложении перевозчика уже отмечены все выведенные из расписания поезда.
Ранее сообщалось, что с 11 по 15 июня изменится график движения электричек ЦППК. Так, 11 июня поезда будут следовать по расписанию пятницы, 12 июня – по расписанию субботы, 13 и 14 июня – по расписанию воскресенья, а 15 июня – по расписанию понедельника.
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