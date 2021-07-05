В Москве за 3 года запустили 650 электробусов по 49 маршрутам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За три года на дорогах Москвы на 49 маршрутов вышло 650 электробусов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сегодня электробус является наиболее современным наземным городским транспортом, который отвечает всем запросам жителей.
"За три года в Москве появилось 650 экологичных автобусов – они работают на 49 маршрутах города. За это время электробусы доказали, что могут бесперебойно работать в любых погодных условиях – аномальная жара или холода не влияют на качество работы инновационного транспорта", – отметил он.
Ликсутов назвал электробусный парк Москвы крупнейшим среди европейских столиц, уточнив, что к 2030 году все маршруты города будет обслуживать экологичный транспорт.
В Дептрансе сообщили, что использование автобусов на электрической тяге сократило выбросы загрязняющих веществ в воздух города на 40 тысяч тонн в 2020 году, а замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 в окружающую среду на 60,7 тысячи тонн в год.
По предварительным расчетам, в 2022 году благодаря увеличению числа электробусов удастся сократить выбросы уже на 85,7 тысячи тонн.
Ранее стало известно, что первый водородный электробус начнут тестировать в столице в следующем году. Использование новейшего транспорта позволит снизить выбросы углекислого газа более чем в десять раз. Такой электробус выделяет только пар и тепло, он экономичен и требует заправки лишь раз в сутки.
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