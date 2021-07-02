Новый маршрут электробуса запустят в Москве с 3 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 3 июля запустят новый маршрут электробуса № 536, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршрут пройдет мимо метро "ВДНХ", проспекта Мира, МЦК Ростокино, Ярославского шоссе, МКАД и метро "Медведково".

Остановка возле станции метро "Медведково" расположится на улице Широкой, где также останавливаются автобусы № 735 и С15. У станции "ВДНХ" электробус будет останавливаться на проспекте Мира в сторону области.

Ранее сообщалось, что к 2023 году на востоке и юго-востоке Москвы появится порядка 500 новых зарядных станций для электробусов. Все зарядные станции располагаются на конечных станциях движения электробусов.

Они заряжают батареи, оборудованные системой термостатирования, – она спасает от перегрева летом и замерзания зимой.

