В Москве начали создавать веломаршрут между станциями МЦД Щукинская и МЦК Коптево

Фото: пресс-служба департамента транспорта

В Москве начали создавать веломаршрут от станции МЦД Щукинская до станции МЦК Коптево, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Это первая часть "Зеленого кольца" – велосипедного маршрута, который пройдет через все парки и лесопарки столицы и объединит город удобной велоинфраструктурой", – говорится в сообщении.

В 3-м Михайловском переулке уже появилась велополоса, а в Полесском проезде – велосипедная зона.

В ведомстве подчеркнули, что у велосипедистов там абсолютный приоритет, им можно двигаться по всей ширине проезжей части, а скорость для транспорта ограничена 20 километрами в час.

Ранее в Дептрансе анонсировали появление временных велополос не только в центре, но и в Академическом районе, Люблине, Марьине, Отрадном и Строгине. Первый участок протяженностью 1,1 километра открылся на Лесной улице в мае.

Также сообщалось, что в приложении "Московский транспорт" появилась возможность аренды велосипеда. Пользователи могут приобретать абонемент на сутки, месяц или целый сезон, построить мультимодальные маршруты, посмотреть историю поездок.

