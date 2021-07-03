"Марафон идей" по развитию столичного транспорта стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Транспортный комплекс Москвы разработал программу "Марафон идей". Теперь горожане до 14 июля могут присылать свои идеи по развитию столичного транспорта, сообщает портал мэра и правительства города.
Лучшие предложения по решению экспертного совета будут реализованы.
Уточняется, что в прошлом году москвичи представили более двух тысяч идей. 262 предложения уже реализованы, 122 – осуществят в этом году, 85 – оставят на перспективу, еще 500 – находятся на стадии обсуждения с представителями других комплексов.
Глава Дептранса Максим Ликсутов поблагодарил горожан за неравнодушие и стремление сделать Москву безопаснее и комфортнее.
"Некоторые идеи стали частью комплексных проектов, например изменение скорости движения на некоторых улицах и обустройство велополос в Марьине, Отрадном и других районах. Сейчас мы работаем над пешеходными переходами через Тверскую, Садовое кольцо и проспект Мира – проект находится на согласовании. Я надеюсь, что новый марафон окажется даже успешнее", – сказал глава ведомства.
Ранее стало известно, что на всех маршрутах городского транспорта Москвы уже работает оплата банковской картой и смартфоном.
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