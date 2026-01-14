Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 16:02

Культура

Белорусские блюда из картофеля могут появиться в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: depositphotos/Shebeko

Минкультуры Белоруссии работает над подготовкой документов для включения блюд из картофеля в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила начальник управления по охране историко-культурного наследия ведомства Ирина Дащинская на пресс-конференции в агентстве БелТА.

По ее словам, сейчас белорусские специалисты разрабатывают досье "Блюдо из тертого картофеля, традиции приготовления и потребления в Беларуси".

Она отметила, что наличие объектов в списке всемирного наследия повышает престиж государства, делает их более узнаваемыми и привлекательными для туристов.

Кроме того, для популяризации историко-культурного наследия министерство в 2020 году запустило поисковый сайт "Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь".

На этом ресурсе, доступном также через мобильное приложение, пользователи могут быстро находить интересные сведения. Актуальная текстовая и графическая информация регулярно пополняется и в государственном информационном ресурсе "Банк сведений об историко-культурном наследии".

"На этот день в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено 5 690 объектов и элементов. Прошлое народа воплощено в многочисленных материальных и нематериальных свидетельствах его исторического пути", – поделилась Дащинская.

В список входят древние городища, исторические центры городов, замки, храмы и обелиски. В список всемирного наследия ЮНЕСКО уже включены Беловежская пуща, замковый комплекс "Мир", архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже и геодезическая Дуга Струве.

Что касается нематериального наследия, то в список ЮНЕСКО внесены:

  • рождественский обряд "Колядные цари" (деревня Семежево Копыльского района);
  • "Торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской" (Будславский фест, агрогородок Будслав Мядельского района);
  • весенний обряд "Юрьевский хоровод" (деревня Погост Житковичского района);
  • "Культура лесного бортничества";
  • "Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло, умения";
  • "Вытинанка – традиционное искусство вырезания из бумаги в Беларуси";
  • "Неглюбская текстильная традиция".

Ранее в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО было внесено искусство строительства традиционной юрты. Такое решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета организации в Нью-Дели.

ЮНЕСКО рекомендовал включить "Вулканы Камчатки" в список объектов, находящихся под угрозой

Читайте также


культураеда

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика