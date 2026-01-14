14 января, 16:02Культура
Белорусские блюда из картофеля могут появиться в списке культурного наследия ЮНЕСКО
Фото: depositphotos/Shebeko
Минкультуры Белоруссии работает над подготовкой документов для включения блюд из картофеля в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила начальник управления по охране историко-культурного наследия ведомства Ирина Дащинская на пресс-конференции в агентстве БелТА.
По ее словам, сейчас белорусские специалисты разрабатывают досье "Блюдо из тертого картофеля, традиции приготовления и потребления в Беларуси".
Она отметила, что наличие объектов в списке всемирного наследия повышает престиж государства, делает их более узнаваемыми и привлекательными для туристов.
Кроме того, для популяризации историко-культурного наследия министерство в 2020 году запустило поисковый сайт "Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь".
На этом ресурсе, доступном также через мобильное приложение, пользователи могут быстро находить интересные сведения. Актуальная текстовая и графическая информация регулярно пополняется и в государственном информационном ресурсе "Банк сведений об историко-культурном наследии".
"На этот день в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено 5 690 объектов и элементов. Прошлое народа воплощено в многочисленных материальных и нематериальных свидетельствах его исторического пути", – поделилась Дащинская.
В список входят древние городища, исторические центры городов, замки, храмы и обелиски. В список всемирного наследия ЮНЕСКО уже включены Беловежская пуща, замковый комплекс "Мир", архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже и геодезическая Дуга Струве.
Что касается нематериального наследия, то в список ЮНЕСКО внесены:
- рождественский обряд "Колядные цари" (деревня Семежево Копыльского района);
- "Торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской" (Будславский фест, агрогородок Будслав Мядельского района);
- весенний обряд "Юрьевский хоровод" (деревня Погост Житковичского района);
- "Культура лесного бортничества";
- "Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло, умения";
- "Вытинанка – традиционное искусство вырезания из бумаги в Беларуси";
- "Неглюбская текстильная традиция".
Ранее в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО было внесено искусство строительства традиционной юрты. Такое решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета организации в Нью-Дели.
