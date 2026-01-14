Белорусские блюда из картофеля могут появиться в списке культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: depositphotos/Shebeko

Минкультуры Белоруссии работает над подготовкой документов для включения блюд из картофеля в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщила начальник управления по охране историко-культурного наследия ведомства Ирина Дащинская на пресс-конференции в агентстве БелТА.

По ее словам, сейчас белорусские специалисты разрабатывают досье "Блюдо из тертого картофеля, традиции приготовления и потребления в Беларуси".

Она отметила, что наличие объектов в списке всемирного наследия повышает престиж государства, делает их более узнаваемыми и привлекательными для туристов.

Кроме того, для популяризации историко-культурного наследия министерство в 2020 году запустило поисковый сайт "Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь".

На этом ресурсе, доступном также через мобильное приложение, пользователи могут быстро находить интересные сведения. Актуальная текстовая и графическая информация регулярно пополняется и в государственном информационном ресурсе "Банк сведений об историко-культурном наследии".

"На этот день в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси включено 5 690 объектов и элементов. Прошлое народа воплощено в многочисленных материальных и нематериальных свидетельствах его исторического пути", – поделилась Дащинская.

В список входят древние городища, исторические центры городов, замки, храмы и обелиски. В список всемирного наследия ЮНЕСКО уже включены Беловежская пуща, замковый комплекс "Мир", архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже и геодезическая Дуга Струве.

Что касается нематериального наследия, то в список ЮНЕСКО внесены:



рождественский обряд "Колядные цари" (деревня Семежево Копыльского района);

"Торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской" (Будславский фест, агрогородок Будслав Мядельского района);

весенний обряд "Юрьевский хоровод" (деревня Погост Житковичского района);

"Культура лесного бортничества";

"Соломоплетение Беларуси: искусство, ремесло, умения";

"Вытинанка – традиционное искусство вырезания из бумаги в Беларуси";

"Неглюбская текстильная традиция".

