Атмосферное давление резко понизится в столице в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резкое снижение атмосферного давления произойдет в Москве в ближайшие дни. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

В частности снижение ожидается во вторник и среду, 27 и 28 января. Причем в последний день показатели перешагнут нижний порог на 10–12 миллиметров и установятся на отметке в 736 миллиметров ртутного столба. После этого давление начнет расти, уточнил синоптик.

Вместе с тем на этой неделе в мегаполисе прогнозируется понижение температуры. Оно начнется в ночь на пятницу, 30 января, когда столбик термометра покажет около 15–20 градусов ниже нуля. Уже в субботу, 31-го числа, температура воздуха опустятся до 23 градусов мороза.

Такую тенденцию метеорологи связывают с изменением циркуляции. По словам экспертов, воздушные массы будут поступать не с юга, а с северо-востока.