Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 07:48

Общество

Атмосферное давление резко понизится в столице в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резкое снижение атмосферного давления произойдет в Москве в ближайшие дни. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в беседе с РИА Новости.

В частности снижение ожидается во вторник и среду, 27 и 28 января. Причем в последний день показатели перешагнут нижний порог на 10–12 миллиметров и установятся на отметке в 736 миллиметров ртутного столба. После этого давление начнет расти, уточнил синоптик.

Вместе с тем на этой неделе в мегаполисе прогнозируется понижение температуры. Оно начнется в ночь на пятницу, 30 января, когда столбик термометра покажет около 15–20 градусов ниже нуля. Уже в субботу, 31-го числа, температура воздуха опустятся до 23 градусов мороза.

Такую тенденцию метеорологи связывают с изменением циркуляции. По словам экспертов, воздушные массы будут поступать не с юга, а с северо-востока.

В Москве ожидается метель

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика