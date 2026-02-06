ТАСС: Украина добивается гарантий безопасности для Одессы

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинская сторона стремится зафиксировать в возможном мирном договоре специальные гарантии безопасности для Одессы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

По его словам, для Киева этот вопрос является критически важным. В рамках общего пакета документов Украина хочет получить механизм, который бы гарантировал, что Россия не примет наступательных действий на одесском направлении.

В Абу-Даби 4 и 5 февраля во второй раз состоялись трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США. Основным результатом встречи стало соглашение об обмене военнопленными по формуле "157 на 157".

5 февраля на территорию России вернулись 157 военнослужащих, а также трое гражданских лиц, включая жителей Курской области. Соответствующее число пленных было передано и украинской стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил о возможности проведения следующего раунда переговоров уже на территории Соединенных Штатов. По его словам, стороны открыты ко всем рабочим форматам, способным приблизить достижение прочного и долгосрочного мира.