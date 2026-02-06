Климатолог Кокорин: Москва за последние 50 лет стала теплее Нью-Йорка и Лондона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Климат в Москве за последние 50 лет стал в два раза теплее, чем в таких мегаполисах, как Лондон или Нью-Йорк. Об этом Агентству "Москва" рассказал эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин.

Эту тенденцию специалист объяснил тем, что почти все тепло, получаемое от сжигания ископаемого топлива, аккумулируется в океане. В связи с этим суша нагревается сильнее, и города, расположенные в глубине материка, теплеют гораздо быстрее.

По словам Кокорина, потепление уже отразилось на столице – осенняя температура, например, повысилась примерно на 3 градуса, а это сдвиг сезона в сторону Нового года на полмесяца.

"Год на год, конечно, это приходиться не будет, но теплая долгая осень будет встречаться все чаще. В этом году это особенно заметно, после теплых январей предыдущих лет морозы в этом январе нам кажутся необычными", – добавил климатолог.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что зимы в России продолжат становиться теплее. Однако это не приведет к увеличению снежных покровов. По его словам, более теплые зимы без гарантированного роста снежности, а также частые экстремальные летние ливни станут основными климатическими трендами в России.