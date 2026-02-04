Форма поиска по сайту

04 февраля, 05:25

Общество
Синоптик Шувалов: российские зимы будут становиться теплее

Синоптик сообщил, что российские зимы будут становиться теплее

Фото: depositphotos/matehavitaliy

Российские зимы продолжат становиться теплее, но это не приведет к увеличению снежных покровов. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, хотя общее количество зимних осадков в средней полосе может в среднем увеличиться, они все чаще будут выпадать не в виде пушистого снега, а в форме дождя или мокрого снега. Это означает, что высота снежного покрова, вероятно, останется близкой к многолетним нормам или даже немного снизится.

При этом климатолог подчеркнул, что межгодовая изменчивость будет значительной, а в южных регионах страны возможна обратная тенденция – сокращение зимних осадков.

Особое внимание эксперт уделил изменению характера летних дождей. Как отметил Шувалов, для средней полосы России уже становятся характерны интенсивные залповые ливни, когда за короткий период выпадает огромное количество осадков. Эта тенденция, по его прогнозам, усилится.

Таким образом, основными климатическими трендами в России станут более теплые зимы без гарантированного роста снежности, а также рост частоты и интенсивности экстремальных летних ливней.

Ранее Шувалов сообщал, что аномальные морозы должны прийти на юг Красноярского края, в Якутию и Иркутскую область. В этих регионах температура в ближайшее время может быть на 12 градусов ниже климатической нормы. Кроме того, ожидаются аномальные холода и в европейской части России.

До минус 17 градусов зафиксировано в Москве

обществопогода

