МИД РФ вышлет сотрудника посольства ФРГ в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия в ответ на высылку сотрудника посольства в Берлине объявила дипломатического представителя посольства ФРГ в Москве персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что выдвинутые Германией обвинения российского дипломата в разведдеятельности были безосновательными и сфабрикованными. Более того, такие действия соответствуют распространяемой в ФРГ "шпиономании" по инициативе властей.

"Рассматриваем действия германской стороны как низкопробную провокацию, нацеленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ", – указали в МИД.

Немецкое дипломатическое ведомство выслало сотрудника посольства России 22 января. СМИ писали, что под санкции подпал военный атташе посольства в Берлине по подозрению в работе на спецслужбы.

Тогда российский МИД предупредил об ответных действиях и выразил сожаление, что германская сторона взяла курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого "явно надуманные предлоги".