Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 13:14

Политика

МИД РФ вышлет сотрудника посольства ФРГ в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Россия в ответ на высылку сотрудника посольства в Берлине объявила дипломатического представителя посольства ФРГ в Москве персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В дипведомстве подчеркнули, что выдвинутые Германией обвинения российского дипломата в разведдеятельности были безосновательными и сфабрикованными. Более того, такие действия соответствуют распространяемой в ФРГ "шпиономании" по инициативе властей.

"Рассматриваем действия германской стороны как низкопробную провокацию, нацеленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ", – указали в МИД.

Немецкое дипломатическое ведомство выслало сотрудника посольства России 22 января. СМИ писали, что под санкции подпал военный атташе посольства в Берлине по подозрению в работе на спецслужбы.

Тогда российский МИД предупредил об ответных действиях и выразил сожаление, что германская сторона взяла курс на дальнейшую эскалацию российско-германских отношений, используя для этого "явно надуманные предлоги".

Читайте также


политика

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика