27 января, 07:16

Захарова назвала шокирующим отказ ФРГ распространить выплаты на всех блокадников

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отказ немецких властей распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации вызывает шок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Дипломат указала, что в настоящее время Германия под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам одной национальности – блокадникам-евреям.

При этом правительство ФРГ десятилетиями выплачивает пособия бывшим военным Третьего рейха, служившим в подразделениях СС и прочих преступных структурах, а также "иностранным коллаборационистам гитлеровского режима", которые непосредственно причастны к блокаде Ленинграда, добавила Захарова.

По словам дипломата, подобная политика представляет собой возвращение к той "адской теме сегрегации людей" и преступной логике, которая была движущей силой Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Соцфонд России назначил дополнительную пенсию более тысячи ветеранам, имеющим знак "Житель блокадного Ленинграда". С октября 2025 года данный статус присваивается в упрощенном порядке, независимо от продолжительности пребывания в условиях осады. Нововведение позволило еще большему числу граждан получить различные льготы.

В Ленинградском зоопарке открылась выставка о подвиге работников в годы блокады

