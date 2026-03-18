Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте под МКАД

На Ленинском проспекте под МКАД произошло возгорание автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В настоящий момент на месте аварии работают оперативные службы города. Уточняются обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших.

В ведомстве добавили, что в районе ДТП затруднено движение. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее на севере Москвы водитель микроавтобуса врезался в мачту городского освещения. Все произошло на Ленинградском проспекте в районе дома 39. Водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Кроме того, в Сочи столкнулись школьный и экскурсионный автобусы. Травмы получили водитель и экскурсовод, пассажиров в салоне автобуса не было.

