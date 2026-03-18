Предприятия Москвы расширили ассортимент постных продуктов

Московские предприятия расширили ассортимент продуктов, подходящих для питания во время Великого поста. В продаже появились новые позиции без животных компонентов, молока и яиц, рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Сами производители отмечают, что такая продукция пользуется спросом не только у соблюдающих пост, но и у всех, кто придерживается здорового рациона.

На сегодняшний день в городе функционируют примерно 360 предприятий пищевой промышленности, на них работают 65 тысяч специалистов. В 2025 году оборот отрасли вырос на 12,3% в сопоставимых ценах.

"Предприятия активно развивают производство продуктов для здорового или специализированного питания: выпускают линейки товаров без содержания глютена или молочных компонентов, снижают концентрацию сахара и соли, отказываются от искусственных добавок", – приводятся слова Гарбузова на портале мэра и правительства Москвы.

К примеру, столичная компания Trawa выпускает сыродавленые масла по технологии, которой уже несколько сотен лет. Для сохранения полезных свойств семян и орехов используется метод холодного отжима. Таким образом масло не нагревается и не контактирует с металлом, и в продукте остаются кислоты омега и витамины. Также компания производит вяленые томаты, хумусы, песто, а среди полезных сладостей – овсяное печенье без сахара и десерт "Муравейник" на миндальной муке.

В свою очередь, пекарня "Другой хлеб" выпускает питание для тех, кто не употребляет глютен. В производстве не используются глютенсодержащие продукты. В ассортименте можно найти вафли из рисовой и овсяной муки, низкоуглеводные хлебцы, шоколадные десерты без яиц, молока и сахара, а также многое другое.

Московская компания "Амидис групп" изготавливает снеки из орехов и сухофруктов. Сырье привозят из разных стран, после чего на московском производстве их смешивают, фасуют и готовят к отправке в магазины. Самые популярные позиции – кешью с паприкой и томатом, миндаль с чесноком и базиликом. Кроме того, компания готовит к выпуску новую линейку сладких продуктов.

Предприятие "Гринфилдс-логистика" уже свыше 25 лет поставляет в Москву экзотические фрукты под брендом "Артфрут". В частности, ананасы везут из Коста-Рики, манго – из Перу и Таиланда, а маракуйю – из Кении и Зимбабве. Каждую партию проверяют перед отправкой в магазины.

Ранее сообщалось, что в Москве на нескольких ярмарках обновили меню к Великому посту – теперь там можно попробовать горячие супы без продуктов животного происхождения, веганские десерты и кофе на растительном молоке.

Кроме того, до 11 апреля посетители рыбных рынков "Москва – на волне" могут приобрести некоторые товары по случаю Великого поста со скидкой в 10%. Такие товары отмечены особыми ценниками. Акция не только познакомит покупателей с ассортиментом рынков, но и позволит разнообразить рацион в период поста.