Постные блюда и веганские десерты появились в кафе на столичных ярмарках

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве на нескольких ярмарках обновили меню к Великому посту – теперь там можно попробовать горячие супы без продуктов животного происхождения, веганские десерты и кофе на растительном молоке, передал портал мэра и правительства столицы.

Например, на ярмарке на улице Свободы подают гречневую кашу с черносливом и грецким орехом, рисовую кашу на овсяном молоке, тыквенный и грибной супы. Из быстрых перекусов – сэндвич с картофельной котлетой.

В кафе на Авиационной улице в меню есть веганские картофельные зразы, гречка с овощами, тыквенный суп, свекольный салат с грецким орехом. На десерт – яблочный пирог без яиц, конфеты из халвы, чернослива и кунжута. Из напитков – морс, какао, цикорий-латте, кофе и чай с растительным молоком. При регистрации в системе лояльности можно получить скидку на первый заказ.

В парке "Бригантина" готовят постный борщ на овощном бульоне, а в проезде Березовой Рощи – веганские десерты: злаковые батончики с малиновой или арахисово-карамельной начинкой, миндальный торт без яиц, овощные вафли с брокколи и шпинатом. Также в ассортименте смузи на основе ягод, горохового белка, свеклы, лимона и клюквы, а также энергетические коктейли из брокколи, облепихи и семян чиа.

На ярмарке у метро "Алма-Атинская" можно попробовать постные вареники с вишней, черникой или картофелем, а также напитки на овсяном, миндальном, кокосовом, соевом и фундучном молоке.

Московские ярмарки являются местом, куда горожане приходят за фермерскими продуктами, привезенными более чем из 40 регионов России. Все продукты проходят проверку городской ветслужбы.

Павильоны расположены рядом с метро, оборудованы отоплением, вентиляцией и холодильниками. Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно.

Ранее сообщалось, что московские ярмарки расширили ассортимент к Великому посту, добавив зерновые и зернобобовые культуры, а также растительные полуфабрикаты. Например, теперь там можно найти растительный фарш: нутовый, гороховый и чечевичный.