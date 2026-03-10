Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 09:20

Политика
Главная / Новости /

WSJ: советники Трампа попросили вывести США из войны с Ираном

Советники Трампа попросили вывести США из войны с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Советники американского президента Дональда Трампа настаивают, что ему пора объявить вывод войск из конфликта с Ираном. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников, они предлагают заявить, что "военные в значительной степени достигли своих целей". Кроме того, окружение Трампа считает, что затяжной конфликт оттолкнет консервативный электорат. В настоящее время он еще поддерживает операцию, но может изменить позицию, указали журналисты.

В СМИ отметили, что главе США также предоставили данные опросов общественного мнения, согласно которым большинство американцев против участия своей страны в войне с Ираном.

Более того, советники выражают тревогу из-за роста цен на нефть. Это может ударить по шансам республиканцев на промежуточных выборах. При этом сам Трамп удивлен, что Тегеран не сдается, несмотря на успехи американо-израильских военнослужащих, говорится в статье.

Ранее президент Штатов рассказал, что совместная с Израилем военная операция против Ирана будет завершена в скором времени. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией" для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

В конце февраля США и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы в регионе.

В результате одного из ударов по Ирану погиб бывший верховный лидер страны Али Хаменеи. Позднее место погибшего аятоллы занял его сын Моджтабы Хаменеи.

Профессор из Китая предсказал поражение США в войне против Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика