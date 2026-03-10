WSJ: советники Трампа попросили вывести США из войны с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Советники американского президента Дональда Трампа настаивают, что ему пора объявить вывод войск из конфликта с Ираном. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников, они предлагают заявить, что "военные в значительной степени достигли своих целей". Кроме того, окружение Трампа считает, что затяжной конфликт оттолкнет консервативный электорат. В настоящее время он еще поддерживает операцию, но может изменить позицию, указали журналисты.

В СМИ отметили, что главе США также предоставили данные опросов общественного мнения, согласно которым большинство американцев против участия своей страны в войне с Ираном.

Более того, советники выражают тревогу из-за роста цен на нефть. Это может ударить по шансам республиканцев на промежуточных выборах. При этом сам Трамп удивлен, что Тегеран не сдается, несмотря на успехи американо-израильских военнослужащих, говорится в статье.

Ранее президент Штатов рассказал, что совместная с Израилем военная операция против Ирана будет завершена в скором времени. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией" для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

В конце февраля США и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы в регионе.

В результате одного из ударов по Ирану погиб бывший верховный лидер страны Али Хаменеи. Позднее место погибшего аятоллы занял его сын Моджтабы Хаменеи.