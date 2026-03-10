Форма поиска по сайту

10 марта, 09:31

Мэр Москвы

Собянин рассказал о роли инженерных классов в реализации нацпроекта "Кадры"

Фото: sobyanin.ru

Более 12 тысяч старшеклассников столицы углубленно изучают технические науки и современные технологии в инженерных классах. Об этом рассказал Сергей Собянин в личном блоге.

Он уточнил, что нацпроект "Кадры" начал развиваться в 2015 году. Тогда же инженерные классы открыли в 91 столичной школе. На данный момент они работают уже в 207 учебных заведениях Москвы.

Ученики могут выбрать одно из четырех направлений: инженерно-техническое, инженерно-химическое, космическое или авиастроительное. Школьники углубленно изучают математику, физику и информатику, а также осваивают технологии современного производства – работают с 3D-принтерами, лазерными резчиками и станками с числовым программным управлением.

Практическая подготовка включает основы технической механики и робототехники. Кроме того, учащиеся авиастроительного направления изучают конструирование беспилотных летательных аппаратов.

Инженерные классы сотрудничают более чем с 90 высокотехнологичными предприятиями из разных отраслей, начиная медициной и заканчивая машиностроением. За время обучения школьники посещают как минимум 5 производств.

Также будущие инженеры получают первую специальность в одном из 23 колледжей-партнеров. Чаще всего ребята осваивают профессию чертежника-конструктора, а ученики авиастроительного направления учатся на операторов беспилотников.

Проектно-исследовательская работа проходит на площадках 32 московских вузов и 3 научных организаций. Под руководством наставников школьники ежегодно создают тысячи проектов – от моделей транспорта до разработок в области современной энергетики.

Свои проекты ученики представляют на научно-практической конференции "Инженеры будущего". В прошлом учебном году в ней приняли участие около 5 тысяч школьников. Победители и призеры получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

По данным столичных властей, более 90% выпускников инженерных классов поступают в ведущие технические вузы страны. Среди них Московский физико-технический институт, МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИУ ВШЭ и МИФИ.

Между тем число IT-кружков, работающих в Москве, за последние 5 лет выросло в 3,5 раза. Сейчас в городе функционирует почти 5 тысяч таких организаций. Для детей доступны занятия по робототехнике, 3D-моделированию, программированию и другие.

