13 февраля, 07:41

Общество

Более 25 тыс школьников примут участие в столичной математической олимпиаде

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 25 тысяч учеников 6 и 7-х классов смогут принять участие в столичной олимпиаде "Математический праздник". Ежегодное мероприятие пройдет в Москве в 37-й раз, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Олимпиада состоится на площадках 200 школ и вузов, что на 25% больше аналогичного показателя 2025 года. Кроме решения задач школьников ждут шахматный турнир, математический квест и квиз по истории математики. При этом на площадке в МГУ перед учениками выступят известные ученые и популяризаторы науки.

Задания будут иметь два уровня сложности. Первый – классический, а второй подойдет тем, кто начинает изучать предмет углубленно. Подробные правила участия, сведения о регистрации и примеры заданий прошлых лет можно найти на сайте соревнования. В 2025 году в олимпиаде приняли участие свыше 24 тысяч школьников столицы.

Ранее Владимир Путин призвал добавить в программы школьных олимпиад и конкурсов задания на командную работу. Они должны быть направлены на развитие у детей навыков работы в команде. Кроме того, такие задания должны содержать междисциплинарные задачи по направлениям нацпроектов по обеспечению технологического лидерства России.

образованиеобществогород

