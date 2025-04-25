Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская олимпиада школьников по робототехнике появится в 2026 году, сообщается в телеграм-канале министерства просвещения России.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что в олимпиаду в том числе войдут задания по БПЛА.

Министр также добавил, что в Минпросвещения уже утвердили дорожную карту на 2025–2026 годы по введению и учебно-методическому обеспечению предмета "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР).

Ранее Кравцов сообщал, что российские школы перейдут на государственные учебники по мировоззренческим предметам, куда входят история, обществознание и ДНКР. По словам министра, новые учебники предполагают традиционные ценности.

Как рассказывала замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко, в рамках предмета будут изучаться подвиги героев специальной военной операции (СВО) и Великой Отечественной войны (ВОВ).

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказывал, что предмет "основы духовно-нравственной культуры народов России" включат в программу для учеников 5–7-х классов. Предполагается, что преподавать его будут учителя истории.