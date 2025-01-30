В предмет о духовно-нравственной культуре РФ войдет изучение подвигов героев СВО

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Дети в российских школах смогут изучать подвиги героев СВО и Великой Отечественной войны. Раздел планируют добавить в предмет "духовно-нравственная культура России", рассказала замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко.

Она указала, что предмет вернется в школьную программу с 1 сентября 2026 года.

"Минпросвещения считает необходимым учесть предложение министерства обороны, озвученное на заседании российского комитета "Победа" 15 января 2025 года", – цитирует Бебешко ТАСС.

Вместе с тем с 1 сентября 2025 года школьники 1–8-х классов, возможно, будут изучать песни современных авторов, в том числе певца Shaman и народного артиста РФ Олега Газманова. Рабочий вариант песенника будет составлен к середине февраля. После этого сборник вынесут на обсуждение профессионального сообщества.

Соответствующая инициатива была внесена в ГД в марте 2024 года. Как отметил депутат Госдумы Сергей Колунов, с предложением включить песни современных авторов к нему обращались сами школьники, а также матери и жены участников СВО. По его мнению, патриотические музыкальные композиции будут прививать школьникам любовь к Родине.