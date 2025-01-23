Депутат Колунов: школьники могут начать изучать песни Shaman и Газманова с 1 сентября

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Школьники 1–8-х классов могут начать изучение патриотических песен современных авторов, в том числе певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. — Прим. ред.) и народного артиста РФ Олега Газманова, с 1 сентября 2025 года, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Рабочий вариант песенника будет составлен к середине февраля, уточнил он в беседе с РИА Новости.

После этого сборник вынесут на обсуждение профессионального сообщества. Ожидается, что все обсуждения будут завершены к лету, отметил чиновник.

Колунов добавил, что к настоящему моменту экспертная группа для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнение современными патриотическими песнями уже создана. В нее вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства.

Инициатива была внесена в ГД в марте прошлого года. Как отметил Колунов, с предложением включить песни современных авторов к нему обращались сами школьники, а также матери и жены участников СВО.

В письме, которое депутат отправил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, чиновник сделал акцент на том, что патриотические музыкальные композиции будут прививать школьникам любовь к Родине.