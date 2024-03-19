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19 марта, 08:26

Политика

Песни Shaman и Газманова могут включить в школьную программу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Песни исполнителей Shaman, Олега Газманова и Николая Расторгуева могут сделать частью образовательной программы в российских школах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Об этом пишет "Парламентская газета".

"Предложения включить песни современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением", – отметил он.

Парламентарий уже отправил соответствующее письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. В нем он сделал акцент на том, что патриотические музыкальные композиции будут прививать школьникам любовь к Родине.

Министерство, в свою очередь, согласилось рассмотреть возможность включения современных авторов в программу занятий по музыке в школах.

Ранее Shaman возглавил список патриотических исполнителей России. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса ВЦИОМ. 28% респондентов назвали певца патриотом РФ.

Аналогичного мнения касаемо Олега Газманова и Николая Расторгуева придерживаются 22 и 10% опрошенных соответственно.

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