Жители Красноярска под песни Shaman облились водой в 20-градусный мороз

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Жители Красноярска в рамках международной спортивно-патриотической акции "Быть здоровым – это модно" осуществили обливание холодной водой под песни российского исполнителя Shaman. Об этом сказано в телеграм-канале мэрии.

Массовое обливание состоялось 24 февраля на Ярыгинской набережной. Организатором этого мероприятия стал клуб ЯРОПОЛК при поддержке организаций по зимнему плаванию "Криофил" и "Красспорт".

"Перед горожанами выступил певец Shaman. Он разогрел моржей своим хитом "Я русский", – сказано в публикации.

При этом, по прогнозам синоптиков, днем 24 февраля столбики термометров в Красноярске должны были опуститься до минус 18 градусов.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что для закаливания необходимы регулярность и постепенность. Она также предупредила, что при первых признаках ОРВИ или переутомления закаливание стоит прекратить.

Врач обратила внимание, что закаливания развивают стрессоустойчивость. По ее словам, они приучают человеческий организм более гибко реагировать на любой стресс.



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