Врач рассказал, как правильно закаляться

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что для закаливания необходимы регулярность и постепенность.
"Также для неподготовленного человека имеет смысл приучать к обливанию разные части тела. Сперва обливать ступни, затем по колено, затем по пояс", – сказала Ярцева.
При первых признаках ОРВИ или переутомления закаливание стоит прекратить, отметила врач. Более того, после перерыва не стоит сразу возвращаться на прежний уровень закаливаний, нужно пройти подготовку заново, добавила иммунолог.
Также закаливания развивают стрессоустойчивость, обратила внимания врач. По ее словам, они приучают человеческий организм более гибко реагировать на любой стресс.
Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как в осенний период можно улучшить свое состояние. По словам специалиста, следует тренировать сосуды и принимать контрастный душ.
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