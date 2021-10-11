Врач рассказал, как правильно закаляться

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Москве 24, что для закаливания необходимы регулярность и постепенность.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Не надо сразу резко обливаться холодной водой, это большой стресс для всех систем организма. Начинайте постепенно, например с контрастного душа. При этом каждый день немного увеличивайте амплитуду температуры.

"Также для неподготовленного человека имеет смысл приучать к обливанию разные части тела. Сперва обливать ступни, затем по колено, затем по пояс", – сказала Ярцева.

При первых признаках ОРВИ или переутомления закаливание стоит прекратить, отметила врач. Более того, после перерыва не стоит сразу возвращаться на прежний уровень закаливаний, нужно пройти подготовку заново, добавила иммунолог.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог От закаливания очень хорошая польза. Человек становится более устойчивым к перепадам температуры, которые распространены в нашем регионе, закаленному они не страшны.

Также закаливания развивают стрессоустойчивость, обратила внимания врач. По ее словам, они приучают человеческий организм более гибко реагировать на любой стресс.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как в осенний период можно улучшить свое состояние. По словам специалиста, следует тренировать сосуды и принимать контрастный душ.

