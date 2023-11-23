Россияне назвали SHAMAN главным патриотическим исполнителем в стране

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) возглавил список патриотических исполнителей России. Об этом говорят данные интернет-опроса ВЦИОМ, который проводился с 17 по 18 октября среди 1 708 жителей России от 18 лет.

Уточняется, что 28% опрошенных россиян назвали певца патриотом РФ. Аналогичного мнения касаемо Олега Газманова и Николая Расторгуева придерживаются 22 и 10% респондентов соответственно.

37% россиян затруднились с ответом, а остальные опрошенные также назвали патриотами Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршала (6%), Юрия Шевчука (5%), Николая Баскова (4%), Дениса Майданова (3%), Льва Лещенко (2%) и многих других.

Также стало известно, что для 22% россиян SHAMAN вызывает гордость. Подобное чувство россияне испытывают и к исполнителям Газманову (13%), Шевчуку (7%), Расторгуеву (6%), Чичерине (5%) и другим.

Вместе с этим Алла Пугачева возглавила список исполнителей, которые вызывают у россиян чувство стыда. Так посчитали 25% респондентов. На втором месте в этом рейтинге оказался Филипп Киркоров (13%), а следом – SHAMAN (9%) и Ольга Бузова (6%).

27% опрошенных жителей РФ считают, что музыканты должны публично демонстрировать свою политическую позицию, а 26% думают наоборот. 43% россиян указали, что "все зависит от конкретной ситуации".

Кроме того, 51% респондентов совсем не одобрили уехавших из России музыкантов, а 12% – "скорее не одобряют". Одобрение выразили только 13%, а 8% подметили, что они в чем-то поддерживают решение исполнителей, а в чем-то – нет.

До этого исполнитель SHAMAN назвал Пугачеву своей поклонницей. Таким мнением он поделился после того, как артистка упомянула его на странице в одной из социальных сетей.

Ранее в ВЦИОМ рассказывали, что SHAMAN и Полина Гагарина стали лучшими эстрадными певцами 2023 года по мнению опрошенных россиян. Газманов, лидер прошлого года, спустился на второе место.

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