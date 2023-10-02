Россияне выбрали SHAMAN и Гагарину лучшими эстрадными исполнителями 2023 года

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Музыкальные исполнители SHAMAN и Полина Гагарина стали лучшими эстрадными певцами 2023 года, рассказали в ВЦИОМ.

Олег Газманов, лидер прошлого года, спустился на второе место. А на третьем месте расположился Николай Басков. Следом идут исполнители Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Лев Лещенко, следует из результатов исследования, опубликованных на сайте.

Певцом года SHAMAN чаще всего называли женщины и граждане старше 45 лет, а также жители Дальнего Востока и проживающие на Урале.

"Реже лучшим певцом российской эстрады называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева (группа "Любэ"), Диму Билана и Александра Маршала", – указывается на сайте ВЦИОМ.

Лучшей российской исполнительницей в этом году стала Полина Гагарина. Второй следует Лариса Долина. Также среди лучших эстрадных исполнительниц россияне назвали Anna Asti (Анну Дзюбу), Валерию, Пелагею, Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву, Славу, Лолиту Милявскую, Клаву Коку и Елену Ваенгу. Гагарину чаще всего выбирали женщины, жители России в возрасте от 18 до 44 лет, а также жители Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Ранее стало известно, что в Липецке построили 10-метровый монумент Александру Невскому с цитатой из песни "Встанем" исполнителя SHAMAN. Скульптура Невского на проспекте Победы появилась благодаря инициативе липецких предпринимателей, которые выделили деньги на постройку памятника.

Сообщалось, что президент России Владимир Путин положительно относится к певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к спецоперации.

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