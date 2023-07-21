Критик указал на "хитовость" нового клипа певца Shaman на песню "Мой бой"

В новом клипе певца SHAMAN на песню "Мой бой" присутствует "хитовость". Об этом Москве 24 рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил новый клип на песню "Мой бой", который содержит документальные кадры из зоны СВО с российскими бойцами, врачами и местными жителями. Также в основу ролика легли съемки выступлений артиста в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. На YouTube видео уже собрало свыше миллиона просмотров.

По мнению Рудченко, видеоряд клипа, который состоит из документальных съемок, подходит под текст композиции. "Что касается слов, то текст ложится на мелодию, и припев запоминающийся. То есть определенная хитовость присутствует", – отметил эксперт.

Кроме того, исполняя песню, Shaman "не сильно манерничал", и это очень хорошо, полагает продюсер. "То есть удалось все-таки линию песни показать, а не сделать акцент на манеры", – пояснил Рудченко.





Павел Рудченко музыкальный критик Я заметил, что Shaman использует прием того же Виктора Цоя. У него припев с акцентом на первую долю. В принципе песня уже более современная, более в стиле поп-рок, нежели чисто патриотизм, как он исполнял предыдущий свой репертуар.

Ранее сообщалось, что правительство Канады ввело санкции против певца Shaman. Также в санкционном списке оказались продюсер Иосиф Пригожин вместе с супругой Валерией, Тимати, Филипп Киркоров, Юлия Чичерина и режиссер Никита Михалков. Кроме того, актеры Иван Охлобыстин, Мария Шукшина, Дмитрий Харатьян и другие.

