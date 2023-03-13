Shaman рассказал об идее создания песни "Я русский"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский певец Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом Shaman, рассказал, как к нему пришла идея написать песню "Я русский".

"В начале марта прошлого года я шел по Арбату и слушал динамичную музыку. И в этот момент в голову вдруг пришла строчка "Я русский". Сразу понял: песня должна быть очень громкая, яркая, в стиле традиционного поп-рока", – передает ТАСС слова артиста.

Ранее Дронова потребовали проверить на экстремизм из-за песни "Я русский". Shaman объяснил, что песня узнаваема и любима гражданами России, а также ее поют люди разных национальностей, которые проживают в стране. Фраза "Я русский" для каждого русскоговорящего человека означает принадлежность к исторической, культурной и духовной истории России.

Он подчеркнул, что перед публикациями на музыкальных платформах и ротацией в эфирах федеральных телеканалов композиция прошла все необходимые проверки.



Концерт Shaman завершился в Crocus City Hall

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