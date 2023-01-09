Названы молодые артисты с большими шансами раскрыться в 2023 году

Фото: youtube.com/"Моя Мишель"

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев назвал артистов, которые, по его мнению, имеют шансы раскрыться в этом году, сообщает News.ru.

Как он подчеркнул, в ушедшем 2022 году на слуху у всех был SHAMAN, который запомнился ярким исполнением патриотических композиций. Как считает Бабичев, теперь шаг в своей карьере могут сделать группа "Моя Мишель", которая несколько лет работала с продюсером Игорем Матвиенко, а также Кирилл Ермаков, известный под псевдонимом LYRIQ.

Критик заметил, что при Матвиенко "Моя Мишель" была на третьих-четвертых ролях, но в 2022 году она обрела популярность. Бабичев выразил надежду, что группа полноценно выйдет из тени и встанет в один ряд с самыми популярными и востребованными коллективами.

Среди молодых исполнителей он выделил LYRIQ, который работает с Zivert и является соавтором и продюсером многих ее треков.

"Это вообще уникум. Молодой парень, который с самых ранних лет что-то делает сам, экспериментирует со звуком, держит руку на пульсе в плане саунда, ориентируется на самые классные примеры в западной музыке и пытается все это адаптировать под нас. Я считаю, у парня большое будущее. Пока сложно сказать, что именно 2023 год станет прорывным, но однозначно наши артисты будут пользоваться его услугами как автора, аранжировщика и саундпродюсера. Это наш Джастин Тимберлейк в плане вокала", – заявил Бабичев.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, в свою очередь, выделил Хабиба и Ваню Дмитриенко.

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