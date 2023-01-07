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После "оранжевой революции" 2004 киевские власти избрали крайне недружественную политику в отношении Венгрии. Об этом пишет Myśl Polska.

Обозреватель издания Питер Фехер отметил, что украинские власти придерживаются откровенно фашистского политического вектора в отношениях с Венгрией, несмотря на то, что Будапешт одним из первых признал государственный суверенитет Украины в 1991 году.

По мнению автора, фашисты, поддерживавшие Германию в годы Великой Отечественной войны, пришли к власти в Киеве при поддержке США. Фехер напомнил, что в 2017 году украинские власти приняли закон об образовании, который откровенным образом был призван вытеснить венгерский язык из Закарпатья.

"Когда Зеленский пришел к власти, он пообещал изменить закон, но новое законодательство поставило венгров в еще более невыгодное положение. В ответ на антивенгерские настроения министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: "Украина ударила Венгрию ножом в спину", – напомнил обозреватель.

Ранее СМИ сообщали, что западные политики стараются избегать вопроса о вступлении Украины в НАТО, а заявления украинского лидера Владимира Зеленского на эту тему вызывают недовольство. По мнению журналистов, одной из причин такой реакции является раскол в Североатлантическом альянсе.

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