Венгрия планирует поставить перед ЕС вопрос о пересмотре антироссийских санкций

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Венгрия планирует в 2023 году поставить перед Евросоюзом вопрос о пересмотре санкций, введенных против РФ на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание Index со ссылкой на политического советника премьер-министра страны Балажа Орбана.

Он отметил, что санкции принимаются на ограниченный срок и не продлеваются автоматически.

"Они действуют уже восемь – десять месяцев, поэтому пришло время поговорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а какие нет, и всем очевидно, что, сохраняя их, мы просто стреляем себе в ногу", – сказал Орбан.



Советник добавил, что позиции правительства страны на переговорах с Брюсселем укрепят национальные консультации по вопросу о санкциях, которые проходили в Венгрии с середины октября до середины декабря.

"Мы не поддерживаем никаких санкций. Мы не блокируем определенные санкции в интересах европейского единства, но, когда на карту поставлены жизненно важные интересы Венгрии, мы либо боремся за исключение, либо препятствуем принятию санкций", – озвучил премьер.

Ранее Евросоюз в девятом пакете санкций против РФ ввел ограничения в отношении 168 российских компаний, в том числе военно-промышленного, горнодобывающего и энергетического секторов. Санкции также коснутся сектора услуг для российского бизнеса, в том числе рекламы, маркетинговых исследований, организации опросов и других.

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