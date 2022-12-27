МИД Украины обвинил Орбана в патологическом пренебрежении к Киеву

Фото: TACC/Szilard Koszticsak/AP

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана показывают "патологическое пренебрежение" к Украине и его политическую близорукость, заявили в МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают, что Орбан косвенно "призывает Украину к поражению". Киев считает, что это привело бы к "прямой угрозе" для Венгрии со стороны России.

Также МИД призвал венгерского министра использовать связи с Москвой, чтобы боевые действия прекратились.

Ранее Орбан заявил, что если в США захотят увидеть мир на Украине, то он будет. Он не исключил вероятность того, что спецоперация будет продолжаться на протяжении десятилетий. Премьер пояснил, что Киев сможет участвовать в боях, пока получает военную помощь в виде поставок оружия и денежных средств от Запада.

Орбан также напомнил, что некоторые считают Венгрию "пророссийской". Премьер же в ответ подчеркнул, что страна является "провенгерской" и действует в своих интересах. По его словам, для Венгрии важно, чтобы Москва не угрожала безопасности Европы. Вместе с тем, пояснил Орбан, не в интересах граждан отказывать от всех экономических отношений с РФ.

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