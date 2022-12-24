Запад заблокировал инициативы РФ по нераспространению биооружия – Минобороны

Фото: ТАСС/Ольга Смольская

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что страны Запада заблокировали предложения России по вопросам нераспространения биологического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская сторона предлагала составить юридически обязывающий протокол Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) с механизмом проверки по спискам патогенных микроорганизмов, токсинов и специализированного оборудования.

Кроме того, РФ предлагала расширить программы оповещения об исследованиях и разработках в области биозащиты за пределами национальных территорий и создать научно-консультативный комитет для оценки достижений науки и технологий.

Наконец, Россия выступала за использование мобильных медико-биологических отрядов в рамках КБТО.

"Указанные предложения были заблокированы коллективным Западом. Возражений не вызвали лишь предложения о начале переговоров по формированию научно-консультативного комитета", – заявил Игорь Кириллов.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что делегация США прямо выступила против формулировок о юридических обязанностях по протоколам об обязывающих процедурах проверки. Он добавил, что Россия располагает данными об американских учениях с особо опасными инфекциями на территории Украины.

В конце ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "Омикрон" и изначального варианта болезни.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!