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Ученые Бостонского университета создали искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "Омикрон" и исходного "уханьского" варианта, против которого нет вакцины. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, данный возбудитель коронавируса был создан в октябре.

"Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", – рассказал Кириллов.

Он добавил, что проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность, которые существуют в настоящее время.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН провести расследование о возможной причастности США к появлению коронавируса.

Депутат указал на то, что ученые из разных государств обнаружили доказательства, указывающие на лабораторное происхождение COVID-19. При этом под контролем Пентагона находятся 336 биолабораторий по всему миру, где такой вирус мог быть создан искусственно.

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