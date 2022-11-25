В сенате США предположили, что пандемия COVID-19 произошла из-за ЧП с исследованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Коронавирусная пандемия могла случиться в результате ЧП, связанного с экспериментом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет комитета сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

"На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями", – информирует документ.

Но там также отмечается, что обновленные данные, которые в будущем представят общественности, могут изменить подобную оценку.

Помимо этого, ученые назвали теорию о естественном природно-очаговом происхождении вируса не вызывающей доверия. Специалисты также подчеркнули, что в сообществе все еще остаются многие нерешенные вопросы в области поиска происхождения COVID-19.

Речь идет о точном обозначении животного, которое может являться промежуточным хозяином для SARS-CoV-2. Также все еще стоит вопрос о том, когда именно от него мог заразиться человек. В отчете перечислены и проблемы с поиском вирусного резервуара.

В конце октября спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН провести расследование о возможной причастности США к появлению коронавируса.

Депутат указал на то, что ученые из разных государств обнаружили доказательства, указывающие на лабораторное происхождение COVID-19. При этом под контролем Пентагона находятся 336 биолабораторий по всему миру, где такой вирус мог быть создан искусственно.

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