12:19Общество
Иммунолог рассказал, можно ли одновременно заразиться "Цербером" и ОРВИ
Фото: depositphotos/ia__64
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 допустил одновременное заражение "Цербером" и ОРВИ.
По мнению специалиста, в настоящий момент такая вероятность очень мала, но она может возрасти в зимний период.
"Грипп только-только начинается, еще относительно низкая заболеваемость и другими ОРВИ тоже. Я думаю, что вероятность такой смешанной инфекции будет существенна, наверное, с декабря. Может быть, это будет декабрь, январь, февраль. Все будет зависеть от реальной заболеваемости коронавирусом", – говорит Крючков.
Иммунолог добавил, что самостоятельно отличить заражение "Цербером" от ОРВИ нельзя, поскольку у нового подвида "Омикрон"-штамма нет особых отличительных симптомов.
"При легкой форме никаких клинических явных различий, позволяющих отличить грипп, аденовирусную инфекцию или респираторную вирусную инфекцию от какого-то представителя "Омикрон"-линии невозможно, как и невозможно отличить между собой даже ОРВИ. Это возможно сделать только путем проведения лабораторных исследований, ПЦР-диагностики", – отметил эксперт.
Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров спрогнозировал дальнейшую ситуацию с коронавирусом. По его мнению, скорее всего, пандемия начала затухать и подходит к концу. При этом короткие всплески заболеваемости все еще могут возникать.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!