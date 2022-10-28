Иммунолог рассказал, можно ли одновременно заразиться "Цербером" и ОРВИ

Фото: depositphotos/ia__64

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 допустил одновременное заражение "Цербером" и ОРВИ.

По мнению специалиста, в настоящий момент такая вероятность очень мала, но она может возрасти в зимний период.

"Грипп только-только начинается, еще относительно низкая заболеваемость и другими ОРВИ тоже. Я думаю, что вероятность такой смешанной инфекции будет существенна, наверное, с декабря. Может быть, это будет декабрь, январь, февраль. Все будет зависеть от реальной заболеваемости коронавирусом", – говорит Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Смешанная инфекция может добавлять процессу какую-то остроту, тяжесть. Но я не могу сказать, что это какое-то существенное влияние, скорее всего, его нет. Пока у нас нет информации, что эти смешанные инфекции нужно как-то особо лечить.

Иммунолог добавил, что самостоятельно отличить заражение "Цербером" от ОРВИ нельзя, поскольку у нового подвида "Омикрон"-штамма нет особых отличительных симптомов.

"При легкой форме никаких клинических явных различий, позволяющих отличить грипп, аденовирусную инфекцию или респираторную вирусную инфекцию от какого-то представителя "Омикрон"-линии невозможно, как и невозможно отличить между собой даже ОРВИ. Это возможно сделать только путем проведения лабораторных исследований, ПЦР-диагностики", – отметил эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Никаких особых симптомов у "Цербера" нет. Если легкая форма, то это ОРВИ-подобные симптомы. Высокая температура, мышечная слабость, недомогание, боли в мышцах и суставах, кашель. Все абсолютно стандартные симптомы, которые до этого были у легкого коронавируса.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров спрогнозировал дальнейшую ситуацию с коронавирусом. По его мнению, скорее всего, пандемия начала затухать и подходит к концу. При этом короткие всплески заболеваемости все еще могут возникать.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!