16:48Общество
Иммунолог рассказал об особенностях влияния "Цербера" на организм пожилых
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Новый подвид "Омикрон"-штамма "Цербер" может вызывать тяжелую форму болезни у пожилых людей и приводить к осложнениям. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ были зафиксированы два новых варианта коронавируса, среди которых и "Цербер". Отмечается, что, несмотря на это, ученые ведомства не прогнозируют резкий рост заболеваемости в стране.
Между тем Крючков считает, что "Цербер" может быть опасен для пожилых. С возрастом организму сложнее бороться с инфекциями, поэтому увеличивается риск тяжелой формы COVID-19, пояснил он.
"Цербер" совсем не безопасен для пожилых людей, так же как и "Омикрон", – говорит эксперт.
Кроме того, у заболевших "Цербером" пожилых людей могут возникнуть осложнения в виде перикардита (воспаление серозной оболочки сердца) и нарушения сердечного ритма.
"Также возможно поражение легких, то есть тяжелая пневмония с соответствующими последствиями в виде гипоксии, дыхательной недостаточности", – заключил Крючков.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что "Цербер" произошел от "Омикрона", однако имеет от него отличия. В частности, речь идет о большей заразности новой мутации. При этом она все еще обладает низкой летальностью, добавил эксперт.
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