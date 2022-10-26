Иммунолог рассказал об особенностях влияния "Цербера" на организм пожилых

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Новый подвид "Омикрон"-штамма "Цербер" может вызывать тяжелую форму болезни у пожилых людей и приводить к осложнениям. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ были зафиксированы два новых варианта коронавируса, среди которых и "Цербер". Отмечается, что, несмотря на это, ученые ведомства не прогнозируют резкий рост заболеваемости в стране.

Между тем Крючков считает, что "Цербер" может быть опасен для пожилых. С возрастом организму сложнее бороться с инфекциями, поэтому увеличивается риск тяжелой формы COVID-19, пояснил он.

"Цербер" совсем не безопасен для пожилых людей, так же как и "Омикрон", – говорит эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук У пожилых может быть тяжелая форма болезни с последующим возникновением острой сердечно-сосудистой недостаточности. Могут быть тромбозы, то, чем характерна вообще коронавирусная инфекция. Тромбозы могут впоследствии проявляться инфарктами, инсультами.

Кроме того, у заболевших "Цербером" пожилых людей могут возникнуть осложнения в виде перикардита (воспаление серозной оболочки сердца) и нарушения сердечного ритма.

"Также возможно поражение легких, то есть тяжелая пневмония с соответствующими последствиями в виде гипоксии, дыхательной недостаточности", – заключил Крючков.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский напомнил, что "Цербер" произошел от "Омикрона", однако имеет от него отличия. В частности, речь идет о большей заразности новой мутации. При этом она все еще обладает низкой летальностью, добавил эксперт.



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