Иммунолог назвал две главные опасности нового варианта коронавируса "Цербер"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Новый подвариант "Омикрон"-штамма "Цербер" обладает большей заразностью и может более эффективно обходить иммунитет. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Цербер" более заразный, чем предшествующие варианты. Но он такой не единственный. Появилось несколько новых вариантов, которые соревнуются по поводу заразности, по поводу иммунитета. "Цербер" один из таких, наверное, трех подлиний "Омикрона", который может претендовать на приоритет в заразности", – рассказал специалист.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Еще у "Цербера" улучшенный способ обхода коллективного антикоронавирусного иммунитета.

"Пока непонятно, что с патогенностью. Потому что какие-то сообщения говорят о том, что патогенность могла увеличиться, но точных данных по этому поводу нет", – добавил Крючков.

Вместе с тем иммунолог считает, что Цербер" вряд ли станет последним вариантом коронавируса.

"Мы должны понимать, что этот "Цербер" далеко не последний. Появятся другие подлинии. Возможно, даже появится какая-то новая линия, потомок той же "Дельта"-линии. Это тоже не исключено", – подчеркнул специалист.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что "Цербер" может добраться до РФ, поскольку у России есть сообщение с другими странами. Однако в настоящий момент сложно спрогнозировать, когда именно это произойдет.



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