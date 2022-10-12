Иммунолог рассказал о симптомах нового варианта коронавируса "Цербер"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

У заразившихся подвариантом коронавируса "Цербер" могут наблюдаться насморк, кашель, головная боль и боль в мышцах, предположил в интервью с Москвой 24 врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ не зафиксировано ни одного случая инфицирования "Цербером". Это новый подвариант штамма "Омикрон", который за счет мутаций обходит иммунную систему человека вне зависимости от того, переболел ли он ранее COVID-19 или вакцинировался.

По словам Жемчугова, поскольку "Цербер" является производным от штамма "Омикрон", можно предположить, что и симптомы у него будут такими же.

"Я думаю, что ничего страшного не будет. Он будет как "Омикрон" – легкий", – отмечает эксперт.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Они все одинаковые, они все близкие к ОРВИ. Это насморк, кашель, головная боль, боли в мышцах.

Тем не менее все зависит от конкретного человека, добавил врач. "У кого где слабое место, у того там больше будет болеть", – комментирует он.

Поскольку варианты коронавируса схожи по симптомам, определить, каким именно заболел человек, можно только с помощью тестирования, уточнил Жемчугов.

"Никто не отличит ни один из штаммов коронавируса по симптомам. Ни врач, ни пациент. Только тесты лабораторные отличают, больше никак", – заключил иммунолог.

Ранее россиянам напомнили о группах риска, для которых "Цербер" представляет опасность. Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что этот подвариант штамма "Омикрон", как и его предшественники, может оказаться тяжелым испытанием для пожилых и тех, кто страдает от хронических недугов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!